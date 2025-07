Barriera antizanzare di 27 km intorno ad Alessandria

A partire dalla prossima settimana prenderanno il via le nuove iniziative antizanzare promosse dal Comune di Alessandria, a integrazione delle azioni ordinarie svolte regolarmente dalla società Ipla. Questi interventi straordinari si inseriscono in un più ampio piano di contrasto, in continuità con le azioni programmate durante il periodo invernale. I risultati si sono già avuti, registrando all'inizio dell'estate un calo significativo della presenza di zanzare Culex. Le nuove attività si concentreranno sulla riduzione delle Migratorie, provenienti soprattutto dalle zone risicole della Lomellina. Sarà creata - come spiega una nota di Palazzo Rosso - una barriera protettiva attorno al perimetro urbano: una modalità innovativa che vede Alessandria capofila a livello nazionale e che coprirà una tratta di circa 27 chilometri. I trattamenti saranno effettuati nelle ore di maggiore attività delle Aedes caspius, ovvero da 10 minuti prima del tramonto fino a 50 dopo. Per la disinfestazione saranno usate sostanze naturali. I percorsi previsti sono: colline a sud e pianura a nord-est della città. I trattamenti saranno ripetuti fino a 15 volte durante tutta la stagione estiva, fino fine agosto/primi di settembre. Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio saranno, inoltre, effettuati alcuni trattamenti adulticida. Le aree verdi interessate sono: i parchi Carrà, dell'Amicizia; Ariosto, Paolo Sacco; le piazze Mentana e Villa; i forti Guercio e Acqui.