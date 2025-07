SANITÀ

Molinette, intramoenia "allargata" ma non a tutte le cliniche private

Prorogata la convenzione con la Santa Caterina del Gruppo Villa Pia. Procedura ferma per la Sedes Sapientiae. Tutto rinviato per la Fornaca (Humanitas) a causa di un contenzioso. Perla (Aiop): "Giusto garantire la libera professione nel rispetto delle regole"

Torna l’intramoenia nelle cliniche, ma solo in parte. Il rinnovo delle convenzioni da parte della Città della Salute per la libera professione dei propri medici nelle tre strutture private che già svolgevano questa attività e avevano risposto al recente bando per la manifestazione di interesse, al momento riguarderà soltanto una di esse.

Si tratta della Santa Caterina del Gruppo Villa Maria. Per le altre due, la Fornaca e la Sedes Sapientiae, la procedura è attualmente in fase di stallo, per diverse ragioni. Nel caso della struttura di via Bidone sarebbero i requisiti richiesti dalla normativa a impedire il rinnovo della convenzione, mentre per la Fornaca la questione si intreccia con un contenzioso tra la struttura del Gruppo Humanitas e l’azienda diretta dal commissario Thomas Schael.

Proprio quest’ultimo, alcune settimane addietro aveva scoperto che nei bilanci dell’azienda di corso Bramante mancavano circa 2 milioni e mezzo che le cliniche avrebbero dovuto versare per l’attività di intramoenia esercitata con il pagamento degli interventi in capo alle assicurazioni dei pazienti. Qualche clinica avrebbe già pagato quanto dovuto, mentre altre no. E questo sarebbe il caso della Fornaca che, proprio per essere in contenzioso con l’azienda, per legge non può essere titolare di convenzioni. Una questione spinosa e complicata che potrebbe risolversi con il venire meno del contenzioso, ma che nel frattempo non consente la ripresa dell’attività.

La vicenda solo in parte risolta viene salutata comunque positivamente da Aiop, l’associazione della sanità privata, il cui presidente Giancarlo Perla sottolinea come “nel rispetto delle regole, è giusto che i medici possano esercitare la libera professione nelle strutture private che soddisfino tutti i requisiti di legge”.