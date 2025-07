SANITÀ

Ferie? Per i medici sono un miraggio: in Piemonte 178mila giorni arretrati

Turni senza sosta, organici carenti e carichi di lavoro insostenibili: i dati raccolti nelle aziende sanitarie piemontesi fotografano una situazione fuori controllo. A Torino e provincia mancherebbero oltre 1.300 camici bianchi solo per riequilibrare le prestazioni già erogate

Nelle aziende sanitarie del Piemonte si accumulano migliaia di giorni di ferie non godute dai medici, un indicatore impietoso dello stato di sofferenza strutturale del sistema sanitario regionale. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 raccontano di un debito crescente in termini di ore lavorate e riposi non fruiti, che mina le condizioni di lavoro dei professionisti e, con esse, la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Il caso Torino

Nel solo territorio della provincia di Torino, le sette principali aziende sanitarie totalizzano quasi 121.400 giorni di ferie arretrate e oltre 1,8 milioni di ore complessive di debito orario (sommando ferie non godute e ore eccedenti). Si tratta di un carico insostenibile, che tradotto in personale equivale alla mancanza di 1.368 medici strutturati, se si considera un debito annuo pro capite di 1.462 ore.

Tra le strutture più in sofferenza: Città della Salute (AOU): 1.380 medici strutturati, 49.776 giorni di ferie non godute (pari a 373.320 ore) e ben 820.364 ore di straordinari non recuperati, per un totale di 1.193.684 ore. Il carico medio per medico è di 865 ore: oltre il 59% in più rispetto al debito orario annuo normale. ASL TO4 (Ciriè, Chivasso, Ivrea): 695 medici, 35.406 giorni di ferie arretrate (265.545 ore) e 51.621 ore eccedenti, per un totale di 317.166 ore (456 ore per medico). ASL TO3 (Collegno, Pinerolo): 509 medici, 11.960 giorni di ferie residue (89.700 ore) e 160.295 ore di straordinari non recuperati, totale 249.995 ore (491 ore pro capite). ASL TO5 (Moncalieri, Chieri, Carmagnola, Nichelino): 403 medici, 7.418 giorni (55.635 ore) e 17.824 ore in eccesso, pari a 73.459 ore (182 ore per medico). AOU San Luigi di Orbassano: 255 medici, 3.514 giorni (26.355 ore) e 36.244 ore eccedenti, totale 62.599 ore (246 ore per medico). ASL Città di Torino: 1.062 medici, 7.096 giorni (53.220 ore) e 50.135 ore eccedenti, pari a 103.355 ore totali. È l’unica realtà torinese sotto le 100 ore di media pro capite (97 ore). AO Mauriziano: 350 medici e 6.002 giorni (45.015 ore) di ferie residue. I dati sulle ore eccedenti non sono disponibili, ma la media stimata è di 128,6 ore per medico.

Un’emergenza strutturale

Sommando i dati noti di tutte le aziende piemontesi (inclusi quelli non torinesi), si arriva a quasi 178.400 giorni di ferie non godute dai medici, un dato sottostimato perché alcune aziende non hanno ancora risposto agli accessi agli atti. Il quadro che emerge è quello di un sistema in cui il sacrificio del personale è diventato l’unico ammortizzatore per garantire la tenuta dell’offerta sanitaria.

Il rischio: fuga dal pubblico e crollo della qualità

Le condizioni di lavoro documentate stanno producendo effetti drammatici: turni massacranti, impossibilità di fruire dei riposi, demotivazione crescente tra i professionisti. Una spirale che spinge molti medici a lasciare il sistema sanitario pubblico, a vantaggio del privato o della libera professione, aggravando ulteriormente le carenze di organico.

“La sanità pubblica è in affanno e si regge unicamente sul sacrificio quotidiano del personale”, commenta il vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Valle (Pd), promotore dell’accesso agli atti che ha portato alla luce questi dati. “Non possiamo continuare a ignorare questo grido d’allarme: servono assunzioni, rafforzamento degli organici e condizioni di lavoro dignitose”. Dopo gli applausi durante l’emergenza Covid, la realtà attuale è ben diversa. E il cosiddetto “modello Piemonte”, tanto decantato a livello politico, mostra crepe sempre più profonde, frutto – secondo Valle – di “sei anni di governo Cirio senza una strategia comprensibile”.