Trasporti, Lega "Piemonte primo gratuità studenti under 26"

"Fatti, non chiacchiere: grazie alla Lega e al Presidente Alberto Cirio, il Piemonte diventa la prima Regione a garantire trasporto pubblico gratuito agli studenti universitari under 26. Una misura di buonsenso che premia i giovani più meritevoli, sostiene concretamente le famiglie e rende più attrattivi gli atenei piemontesi, a partire da Torino, cuore pulsante della nostra tradizione accademica". Lo dichiarano Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, Fabrizio Ricca, capogruppo in Consiglio Regionale Piemonte, e Matteo Gagliasso, coordinatore nazionale piemontese Lega Giovani. "A beneficiarne - spiegano - saranno circa 108 mila studenti, compresi i fuori sede, che potranno spostarsi senza costi aggiuntivi: un aiuto reale per chi studia e si impegna, non promesse a vuoto. Con questo intervento - fortemente voluto dalla Lega - favoriamo l'uso dei mezzi pubblici e diamo anche un contributo concreto alla qualità dell'aria. Il Piemonte continua a scegliere la strada del merito e della concretezza".