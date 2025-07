Incendio a Castagnole Lanze

Un vasto incendio di rotoballe di fieno si è sviluppato nella serata di ieri a Castagnole Lanze in provincia di Asti. Il rogo è durato tutta la notte e non è ancora stato domato e sul posto ci sono ancora squadre dei vigili del fuoco di Asti e distaccamento volontario di Canelli. "Abbiamo visto il fumo ieri sera provenire dalla zona di San Lorenzo e abbiamo subito avvisato il 112 - dice il sindaco del Comune Carlo Mancuso - si tratta di un incendio di paglia ed è molto difficile domarlo, per fortuna nessuno è rimasto ferito anche se il proprietario è disperato perché ha perso il raccolto di un anno". Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sull'origine dell'incendio.