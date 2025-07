No Tav verso cantieri di Chiomonte e San Didero

Un gruppo di No Tav ha lasciato il corteo principale e si sta dirigendo, attraverso i sentieri, verso i cantieri di Chiomonte, mentre altri stanno raggiungendo in treno l'altro cantiere di San Didero. Lo rende noto il movimento attraverso i canali social. La parte più folta del corteo, partito da Venaus, ha raggiunto Susa e sta manifestando per le vie.