Roulotte a fuoco nella notte, fiamme a presidio No Tav

Fiamme nella notte al presidio No Tav di San Didero. Ad andare a fuoco, per cause da accertare, una roulotte, da tempo sequestrata, all'interno del parcheggio di fronte all'entrata dello scalo. Secondo quanto si apprende, a causa del forte vento che ha spazzato la Valle di Susa, l'incendio si è sviluppato a ridosso del vicino presidio No Tav, danneggiandolo in parte. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. I No Tav, sui social, parlano di "vigliacca ripicca che non ci fermerà". "Evidentemente - scrivono - la grande giornata di lotta popolare non gli è andata giù".