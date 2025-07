Malan, violenze No Tav intollerabili, ci saranno pene adeguate

"Ancora gravi violenze in Val di Susa con il pretesto di opporsi alla nuova linea ferroviaria, frutto di decenni di lavoro e di un accordo internazionale confermato, sia pure con diverso impegno, da tutti i governi degli ultimi vent'anni. Le devastazioni, il blocco dell'autostrada e soprattutto gli attacchi alle Forze dell'Ordine sono intollerabili e mi auguro che i responsabili siano individuati e portati a un giusto processo. Grazie al decreto legge Sicurezza, tanto contestato dalla sinistra, potranno esserci pene adeguate alla gravità di questi atti che, oltre a mettere in pericolo le vite degli agenti delle Forze dell'Ordine, danneggiano l'economia e l'ordinaria vita della popolazione della valle e di chi ci si reca per lavoro o per turismo. Manifesto piena solidarietà agli uomini e alle donne in divisa e auspico di vedere presto i responsabili dei reati in tribunale". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.