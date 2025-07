Quattro morti in scontro fra auto, una era contromano

È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia al confine con il Piemonte. Lo rende noto il 118. Sul posto anche la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un'auto guidata da un settantenne, che è deceduto, avrebbe imboccato contro mano l'autostrada scontrandosi contro un'auto su cui viaggiavano quattro persone: tre sono morte, la quarta è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero al Niguarda. Secondo quanto riferito dal 118, le vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla autostrada A4 Torino-Milano sono quattro uomini. Identificato il 70enne che avrebbe provocato l'incidente imboccando contro mano l'autostrada, la Polizia Stradale sta provvedendo a identificare le altre tre vittime.