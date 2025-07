Violenze No Tav, polizia lavora per identificare responsabili

Indagini in corso da parte della Digos della Questura di Torino per identificare i No Tav responsabili dei disordini di ieri in Val Susa. "Mi è stato assicurato il massimo impegno nell'identificazione di tutti i responsabili di questi atti ignobili e confido che verranno assicurati alla giustizia", ha detto ieri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando gli assalti ai cantieri della Tav e l'occupazione dell'autostrada Torino-Bardonecchia, rimasta chiusa per tutto il pomeriggio. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sicurezza per confrontarle con quelle realizzate dalla polizia scientifica e dai video operatori che hanno assistito alla manifestazione. Una attività complessa, che richiederà alcuni giorni di lavoro.