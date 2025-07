Lo Russo, "fatti Val Susa gravissimi, solidarietà forze ordine"

"Quanto accaduto in Val di Susa è gravissimo e va condannato con fermezza. Non è accettabile che la protesta sconfini nella violenza e in danneggiamenti che colpiscono tutta la collettività". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulle violenze No Tav di ieri. "Desidero esprimere la mia piena e totale solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte - aggiunge il primo cittadino -. La violenza è da condannare, sempre, e non ha nulla a che vedere con la volontà di manifestare pacificamente le proprie idee".