Incendio in una gelateria a Torino, danni ingenti

Un incendio è scoppiato questa mattina all'interno della Gelateria dei Principi, in via Principi d'Acaja a Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e rimosso alcuni arredi per evitare il propagarsi del rogo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Al momento non risultano persone coinvolte, ma i danni all'attività commerciale appaiono rilevanti. Le indagini sono in corso e sono affidate alla polizia.