Violenze No Tav, per Pd sono "inaccettabili e da condannare"

"Gli episodi di violenza avvenuti in Val di Susa in questi giorni sono inaccettabili e vanno condannati senza ambiguità". Lo dichiara in una nota il segretario del Partito Democratico metropolitano di Torino Marcello Mazzù che aggiunge: "Riteniamo legittime le espressioni di dissenso ma solo se si svolgono in modo pacifico e nel rispetto delle regole democratiche. Atti come quelli che hanno caratterizzato queste giornate danneggiano l'intera comunità e non hanno nulla a che fare con il confronto civile. La mia solidarietà va alle forze dell'ordine che ogni giorno garantiscono sicurezza e legalità sui territori, e a tutti i lavoratori, impegnati nei cantieri, che devono veder garantita la possibilità di svolgere le proprie attività".