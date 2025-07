Dazi: Borghi (Iv) "è il risultato del sovranismo"

"I dazi e l'aumento delle tasse sono il risultato del sovranismo: votando i sovranisti aumenta l'Irpef e i costi di produzione e famiglie e aziende vanno in crisi". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva, durante una conferenza stampa nella sede del Consiglio Regionale del Piemonte. "Sentir definire 'positivo' da Giorgia Meloni l'accordo fantozziano di ieri in Scozia - ha aggiunto - è la dimostrazione di quanto diciamo: nei fatti questa destra aumenta le tasse, e le conseguenze ricadranno su ceto medio, imprese, lavoratori". "In Piemonte l'aumento dell'Irpef che colpirà il ceto medio è firmato Giorgia Meloni - ha concluso - la cui riforma fiscale ha fatto mancare 150 milioni alle casse regionali, e controfirmato da Alberto Cirio che, dopo tutte le chiacchiere in campagna elettorale, scarica sul ceto medio il peso di un maggiore prelievo fiscale. Anziché agire sull'efficienza si coprono i buchi con Pantalone: meno male che erano quelli della riduzione delle tasse".