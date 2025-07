Film Commission Piemonte, Borgia confermata presidente

Beatrice Borgia è stata confermata per un secondo mandato come presidente della Film commission Torino e Piemonte. Del cda fanno parte anche Luca Olivetti e Giorgio Scianca. Lo ha comunicato, in una nota, l'assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli. Borgia vanta un'esperienza decennale internazionale a guida del marketing strategico in realtà multinazionali operanti in ambito MedTech ed una solida conoscenza del mondo delle startup, Luca Olivetti è un avvocato cassazionista specialista in diritto civile, commerciale, societario, internet e nuove tecnologie, Giorgio Scianca è un architetto e ideatore/redattore della testata giornalistica archiworld.tv. "Accogliamo con attenzione e fiducia le nuove nomine alla guida della Fondazione Film Commission Torino Piemonte. Un'istituzione che, in questi anni, ha generato importanti opportunità per il nostro territorio, contribuendo alla crescita economica, occupazionale e culturale del Piemonte" afferma l'assessore Chiarelli che aggiunge: "La conferma di Beatrice Borgia alla guida della Fondazione è il miglior riconoscimento di quanto di buono è stato fatto in questi anni, mentre i nuovi membri del Cda, Luca Olivetti e Giorgio Scianca, porteranno competenze utili a rafforzare una filiera sempre più strategica per la Regione. La nostra Regione è sempre più al centro delle strategie dell'industria della cinema e televisiva. E con l'incremento del Film Tv Fund 2025 da 4 a 7 milioni di euro, abbiamo voluto dare un segnale concreto dell'impegno del Piemonte nel sostenere l'espansione di questo comparto, riconoscendone il valore non solo culturale, ma anche economico e identitario".