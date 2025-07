Dazi: Fassino, "non è un accordo ma una resa"

"L'intesa Trump-Von Der Layen non è un accordo, ma una resa incondizionata che costerà molto a imprese e famiglie". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Piero Fassino. "Se al 15% si somma il 13% di svalutazione del dollaro sull'euro - sottolinea - il sovrapprezzo che peserà sulle nostre esportazioni si avvicina al 30%. Un peso insopportabile per molte imprese. A maggior ragione sono indispensabili diversificazione dei mercati di esportazione e aree di libero scambio con nuovi partner. E servono misure di sostegno alla domanda interna, a partire da investimenti e incremento della capacità di spesa di salari e pensioni".