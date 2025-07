SANITÀ

Assistenza domiciliare, Italia corre. Piemonte da record per gli over 65

Superato l'obiettivo del Pnrr per il 2024 e anche quello per l'anno in corso. Risultati superiori del 10% rispetto ai benchmark europei. In totale la popolazione assistita oltrepassa il milione e mezzo. Quello piemontese il sistema Adi con le migliori performance

Sull’assistenza domiciliare integrata l’Italia ha fatto più di quanto previsto dagli obiettivi del Pnrr. Lo scorso anno a fronte di un traguardo prefissato a 1.401.144 ultrasessantacinquenni con necessità di almeno una prestazione domiciliare le persone effettivamente assistite hanno raggiunto la cifra di 1.546.443, superando la soglia del 10% della popolazione in quella fascia di età.

Il rapporto Agenas

I dati più recenti del monitoraggio sul 2024 effettuato ed elaborato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, attestano non solo il superamento dell’obiettivo indicato per lo scorso anno, ma pure per quello in corso, visto che a fine 2025 il piano prevede la presa in carico di 1.454.417 pazienti.

Il nostro Paese non solo è in linea con gli standard europei su questo fronte della medicina e dell’assistenza territoriale, a ma addirittura supera di circa il 10% il benchmark dell’Unione Europea. Pur con risultati apprezzabili anche in altre parti del Paese, a portare a questo risultato hanno contribuito in modo particolare le performance registrate proprio in Piemonte, così come in territori assai più piccoli qual è il caso dell’Umbria o della Provincia Autonoma di Trento.

Oltre 160mila piemontesi

Il sistema piemontese nel 2024 ha incrementato la platea degli assistiti addirittura del 186,6% arrivando a una copertura del 14,3% dell’intera popolazione dai 65 anni in su. Un primato incalzato, ma con una certa distanza, dall’Umbria con il 166,6% di incremento e una copertura pari al 12,7%. Terza nella classifica la Provincia Autonoma di Trento con 141% e 11,3%. Risultati più che buoni anche in Basilicata dove l’Adi è cresciuta in un anno del 135% coprendo i 12,2% degli over 65, seguita dalla Campania con 131,6% e l’11,5% di copertura rispetto al precedente 5,4%.

Meno disagi e ricoveri

Il dato del Piemonte emerge in maniera ancora più eclatante se lo si raffronta con la media nazionale che si ferma al 119,2% di incremento dal 2023 all’anno successivo. Sempre analizzando i dati di Agenas relativi alla regione che ha fatto meglio sul fronte dell’assistenza domiciliare si vede come a fronte dei 121.571 ultrasessantacinquenni piemontesi che erano l’obiettivo fissato per lo scorso anno, il servizio ne abbia invece raggiunto 160.697 incrementando la platea di 103.720 persone rispetto al 2019 quando l’Adi raggiungeva poco meno di 57mila pazienti, mentre erano decisamente di più quelli che già avevano la necessità di ricevere una o più prestazioni a casa, evitando in molti casi il ricorso a ospedali o ambulatori.