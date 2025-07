ALTA TENSIONE

Pro Pal, scontri a Torino: 47 indagati, 7 richieste di arresto

La Procura del capoluogo piemontese indaga sulle proteste antagoniste tra il 2023 e il 2024. Chieste custodie cautelari e restrizioni per gli attivisti, alcuni dei quali appartenenti al centro sociale Askatasuna

Torino è stata teatro di diverse manifestazioni organizzate da movimenti antagonisti e comitati Pro Palestina tra il 2023 e il 2024, eventi che hanno spesso suscitato tensioni, culminando in un’inchiesta della Procura di Torino. L’indagine, che coinvolge un totale di 47 persone, ha portato alla richiesta di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre arresti domiciliari e misure restrittive, come divieti di dimora o obbligo di firma, per altri dieci indagati. Gli interrogatori preliminari sono iniziati ieri, segnando un nuovo capitolo in una vicenda che intreccia attivismo, ordine pubblico e repressione istituzionale.

Il fascicolo è stato aperto dalla procura sulla scorta di un lungo rapporto della Digos. Tra le vicende prese in esame ci sarebbero gli incidenti avvenuti al Campus Einaudi (uno dei centri dell'università subalpina) in occasione di una iniziativa del Fuan e nel centro storico della città in concomitanza dell'arrivo della premier Giorgia Meloni al Festival delle Regioni, oltre a una dimostrazione Pro Pal davanti alla sede della Rai. L'annotazione della Digos è di circa 250 pagine ed è stata notificata agli indagati a pochi giorni dall'inizio del Festival Alta Velocità, rassegna musicale e culturale promossa dal movimento No Tav che si è svolta in Valle di Susa tra il 25 e il 27 luglio.

L’inchiesta della Procura di Torino si concentra su cinque manifestazioni antagoniste svoltesi tra il 2023 e il 2024, due delle quali promosse dai comitati Pro Palestina, probabilmente quelle del 18 maggio e del 7 ottobre 2024, data la loro rilevanza e le tensioni registrate. Le accuse, ancora in fase di definizione, potrebbero riguardare reati come resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, istigazione a delinquere o violazione delle disposizioni sull’ordine pubblico, considerando gli episodi di scontri, imbrattamenti e lanci di oggetti riportati. La richiesta di misure cautelari – quattro in carcere, tre ai domiciliari e dieci con restrizioni minori – riflette la gravità attribuita dalla Procura agli eventi, mentre i 47 indagati suggeriscono un’indagine ad ampio raggio che coinvolge diverse realtà antagoniste torinesi, tra cui il centro sociale Askatasuna, già presente nei disordini di Roma del 5 ottobre 2024.

Gli interrogatori, iniziati ieri, rappresentano il primo passo verso la definizione delle responsabilità individuali. Tuttavia, i collettivi Pro Palestina hanno denunciato l’inchiesta come un tentativo di “criminalizzare il dissenso” e soffocare il diritto a manifestare, accusando le istituzioni di utilizzare misure repressive per silenziare il sostegno alla causa palestinese.