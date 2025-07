Difesa Pro Pal e antagonisti: "Richieste pm fuori tempo"

Non sono giustificate le richieste di arresto a distanza di così tanto tempo dai fatti contestati: è uno degli argomenti opposti dalle difese degli indagati in merito all'iniziativa della procura di Torino che riguarda attivisti dei comitati Pro Pal, dei centri sociali e dei collettivi studenteschi. I pm hanno proposto al tribunale di disporre quattro ordini di custodia cautelare in carcere e altri tre agli arresti domiciliari, più dieci misure restrittive fra divieti di dimora e obblighi di firma. Le difese però contestano, oltre all'inesistenza di esigenze cautelari, anche la ricostruzione dei fatti operata dagli investigatori, sottolineando che in diversi episodi non è possibile parlare di scontri innescati dai manifestanti. Gli interrogatori preventivi sono cominciati ieri e continueranno nei prossimi giorni.