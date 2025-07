Torino, forze dell'ordine sgomberano un accampamento di nomadi

Blitz questa mattina a Mirafiori Nord, dove forze dell'ordine e polizia locale sono intervenute per liberare l'area esterna del parcheggio Gtt "Caio Mario" da camper e veicoli di nomadi che da mesi stazionavano nella zona. L'operazione si è concentrata nell'area compresa tra corso Agnelli, corso Unione Sovietica, via Rignon e via Pernati di Momo. Sul posto polizia, carabinieri e il Reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale, che sta effettuando verifiche e accertamenti per disporre l'allontanamento dei veicoli. I controlli proseguiranno anche in altre zone della città e, in caso di stazionamento reiterato, si procederà al fermo amministrativo dei mezzi, come previsto dalla normativa regionale. Era presente anche l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda.