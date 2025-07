Carceri: manifestazioni dei Garanti detenuti domani in tutta Italia

La Conferenza nazionale dei Garanti delle persone private della libertà ha promosso per domani manifestazioni in tutta Italia "per sollecitare la politica, tutta intera, a non rimuovere il carcere e per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa emergenza". "Bisogna fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri Italiane - ha dichiarato Samule Ciambriello, Garante della Campania e Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali - Noi siamo con il Presidente della Repubblica Mattarella che sul sovraffollamento e i suicidi ha detto: 'sono un'emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porvi fine immediatamente'." "Nei provvedimenti governativi sulle carceri, comunicati con enfasi dal ministro Nordio - dice ancora Ciambrello - non c'è nulla di immediata applicazione, non c'è nessuna misura che affronti il sovraffollamento e lo Stato continua a non rispettare quanto stabilito dalla Costituzione". Secondo Ciambrello "si tratta di provvedimenti che congelano l'attuale situazione di emergenza sociale delle carceri e che non intervengono neanche sui 10 mila detenuti che devono scontare meno di un anno di carcere perchè viene rinviata ai magistrati la responsabilità di concedere le misure alternative". Dunque per sollecitare interventi reali i Garanti organizzeranno domani manifestazioni in tutta Italia.