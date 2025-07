Camion si ribalta nel Torinese, due tori in fuga nei boschi

Due tori sono fuggiti lungo la provinciale 40 a San Giusto, nel Torinese, a seguito di un incidente stradale avvenuto stamani. I due bovini, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, si trovavano nel cassone di un camion adibito al trasporto animali che, per cause in fase di accertamento, alle porte del paese è uscito di strada e si è ribaltato. A dare l'allarme è stato l'autista del mezzo, lievemente ferito. Sono in corso le ricerche nei boschi della zona tra la provinciale e l'autostrada Torino-Aosta.