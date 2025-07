Siulp Torino, solo le telecamere non bastano, serve vera riforma

"Dieci spaccate in venti giorni nel centro di Torino non sono più episodi isolati: sono il segnale di un sistema che non funziona. E mentre i commercianti alzano le saracinesche tra paura e rassegnazione, il sindaco Lo Russo si limita a mere denunce sui reati davanti ai mezzi di informazione che sembrano nascondere una impotente rassegnazione, senza indicare soluzioni concrete." Lo dichiara Eugenio Bravo, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, replicando alle recenti dichiarazioni del sindaco di Torino Stefano Lo Russo sull'efficacia della videosorveglianza. "La sicurezza non si garantisce solo con le telecamere. Il sindaco denunci pure, ma lo faccia con consapevolezza" afferma Bravo, che sottolinea come i "delinquenti colpiscono a volto scoperto perché sanno che non succede nulla: anche se identificati, non finiscono in carcere". Il Siulp critica la riforma Cartabia, definendola un passo indietro: "Oggi servono querele anche per reati rilevanti, un passo indietro che ha finito per cancellare di fatto la perseguibilità di molte condotte attesa la sfiducia o la paura di molti cittadini a cui compete l'obbligo della querela". Secondo il sindacato, anche i riti alternativi offrono pene troppo lievi per funzionare da deterrente. "Il Comune ha strumenti e risorse - ricorda Bravo - ma serve una riforma vera della giustizia penale, più operatori in strada, più mezzi e meno slogan". "Il sindaco continua a puntare tutto sulla videosorveglianza. Ma come il Siulp di Torino denuncia da tempo, le telecamere hanno un effetto deterrente limitato, una forma di prevenzione che molto spesso lascia il tempo che trova", aggiunge. "È paradossale - continua Eugenio Bravo - ma la loro efficacia è stata sopravvalutata proprio da chi ne invocava l'uso come soluzione universale." "La sicurezza non si garantisce con gli annunci. E i cittadini non meritano illusioni: meritano istituzioni presenti, capaci di intervenire politicamente e capaci di punire giuridicamente. Solo così si ricostruisce la fiducia. Il resto è solo una passerella mediatica", conclude Bravo.