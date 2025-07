Marrone (FdI), Torino non è terra per accampamenti del degrado

"Siamo contenti che il Comune di Torino abbia dato corso immediatamente all'attuazione della legge, intervenendo contro i camper dei nomadi che stazionavano a Mirafiori Nord. Le nostre città non sono più terra per gli accampamenti del degrado". Così l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone commenta lo sgombero avvenuto questa mattina a Torino, nell'area esterna del parcheggio Gtt 'Caio Mario'. L'intervento è stato eseguito grazie all'applicazione della legge regionale n. 15/2024, nota come "legge Marrone", che prevede la diffida e il sequestro dei veicoli che sostano oltre le 48 ore in aree non autorizzate. "Da venerdì, inoltre, grazie a un mio emendamento alla legge di riordino - aggiunge Marrone - è stata introdotta anche la confisca amministrativa dei mezzi ai sensi del nuovo Codice della strada, un'ulteriore misura di dissuasione verso chi intenda installarsi abusivamente". La norma era già stata applicata in precedenti operazioni di sgombero nelle aree del Cimitero Sud, Villaretto, via Monteverdi, piazza Crispi e via Boston.