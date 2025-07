Barriera, Ricca (Lega): “Dal Comune nessun provvedimento contro il mini suk”

“Abusivismo, assenza di autorizzazioni al commercio, problemi di sicurezza e di igiene e irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico: è passato già un anno e la situazione del mini suk di Largo Giulio Cesare pare non interessi al centro sinistra torinese. Nel frattempo i residenti e gli esercenti che operano nel rispetto delle regole sono costretti a subire in silenzio la presenza di un mercato abusivo che danneggia il decoro urbano e rende la zona un contesto perfetto per l’illegalità. Gli abitanti di Barriera non possono essere lasciati soli. Chiedo al Comune l’attivazione immediata di misure urgenti e azioni mirate da parte delle forze dell’ordine per mettere un argine al degrado”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega, firmatario dell’interpellanza al Comune di Torino avente ad oggetto “Mercato abusivo in Largo Giulio Cesare - Richiesta di chiarimenti urgenti sulla persistente situazione di illegalità”.