Terna, Paolo Damilano entra in cda al posto di Cucchiani

Il consiglio di amministrazione di Terna S.p.A. ha nominato per cooptazione Paolo Damilano consigliere non esecutivo e indipendente. La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni, per sopravvenuti impegni professionali, di Enrico Tommaso Cucchiani, tratto dalla lista espressione del socio Cdp Reti. Con la nomina di Paolo Damilano, il cda ha accolto la proposta formulata da Cdp Reti che, con lettera del 7 luglio 2025, ha sottoposto la candidatura all’autonoma valutazione della società. Inoltre, il consiglio di amministrazione odierno ha provveduto a nominare Gian Luca Gregori, consigliere non esecutivo e indipendente, presidente del Comitato Remunerazione e Nomine, in sostituzione di Enrico Tommaso Cucchiani.