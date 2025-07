Diventa operativo Apice, progetto per la Valle Susa

Prende forma il cuore operativo di Apice - Giovani, partecipazione e imprese per le Alpi: sono stati infatti selezionati i progetti che prenderanno parte al percorso di incubazione e accelerazione promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Réseau Entreprendre Piemonte, con l'obiettivo di rafforzare l'imprenditorialità giovanile in Valle di Susa e in Valle Soana. Apice nasce per sostenere giovani che vogliono fare impresa in montagna e nei territori alpini per supportare i processi partecipativi che migliorano le condizioni di contesto necessarie allo sviluppo delle imprese, generando ecosistemi di innovazione per lo sviluppo sostenibile. I progetti d'impresa riceveranno un accompagnamento personalizzato, articolato in sessioni formative, mentoring, tutoraggio e occasioni di networking, oltre a un contributo economico. I progetti selezionati opereranno nel territorio pilota della Valle di Susa, area che ha avviato un percorso di rigenerazione territoriale anche attraverso progetti partecipativi per la creazione di condizioni abilitanti per l'imprenditorialità, come l'accessibilità di terreni incolti e la rifunzionalizzazione di presidi civici a vocazione culturale e sociale da affidare a giovani imprenditori e imprenditrici.