A Torino e Ivrea rinnovate le zone rosse per altri tre mesi

Saranno prorogati per altri tre mesi i provvedimenti relativi alle zone rosse a Torino e a Ivrea. Lo ha annunciato il prefetto Donato Cafagna al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale è stata analizzata la situazione legata alla sicurezza delle attività commerciali. Il rinnovo arriva, ha sottolineato Cafagna, perché i provvedimenti, che prevedono l'allontanamento di persone segnalate per precedenti specifici, hanno dato buoni risultati e perché anche la richiesta che viene dalle categorie economiche, dalla città, è quella di rinnovare questi tipi di provvedimenti in quanto è una risposta utile e ulteriore per contrastare i fenomeni di criminalità e di degrado urbano". Secondo i dati raccolti, il prefetto ha segnalato "una diminuzione costante anche nel primo semestre 2025, oltre che nel 2024, rispetto al 2023, sia per quanto riguarda i furti che per quanto riguarda le rapine. Con un'eccezione per quanto riguarda i furti su autovetture. Quindi furti negli esercizi commerciali, furti in abitazione segnalano tutti una diminuzione". Sulle cosiddette spaccate, Cafagna ha spiegato che si tratta di un fenomeno "legato più a soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale e tossicodipendenza", da affrontare "attraverso un rafforzamento ulteriore della rete di controlli". Per quanto riguarda la videosorveglianza, sono in arrivo nuove risorse dal ministero dell'Interno per la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino. Previsti anche incontri nelle circoscrizioni. L'obiettivo, ha concluso il prefetto, è offrire "una risposta di sicurezza che faccia in modo che Torino mantenga, quegli standard di sicurezza che in molte zone della città sono particolarmente elevanti.