L'intelligenza di Marrone

Dicono che… l’intelligenza artificiale stia giocando brutti scherzi ai politici nostrani. L’ultimo a inciampare sull’Ai è Maurizio Marrone, assessore regionale di Fratelli d’Italia, che in un impeto di bulimia comunicativa ha affidato a ChatGpt il compito di realizzare una grafica a sua immagine e somiglianza. Un avatar virtuale con tanto di barba e camicia d’ordinanza che esalta lo sgombero di un insediamento abusivo.

E pensare che l’esponente di Fratelli d’Italia negli ultimi anni di fotografie a favore di “sgombero” ne ha fatte parecchie. Soprattutto a ridosso di case Atc. Possibile che non ne avesse una da utilizzare?

Dopo Gianna Pentenero, che qualche mese fa pubblicò goffamente sui social un post senza cancellare le istruzioni di ChatGpt, ecco dunque la versione 6.0 dell’utilizzo dell’Ai: lo sdoppiamento del politico. Per fortuna per i detrattori di Marrone per il momento si tratta solo di una cartolina e non di una clonazione vera e propria.