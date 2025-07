Dramma della solitudine, trovato morto in casa dopo giorni

Era morto da almeno una settimana un uomo, intorno ai 60 anni, il cui cadavere è stato trovato questa mattina in un appartamento di via Maddalene 34, tra i quartieri di Barriera di Milano e Regio Parco. A fare la scoperta sono stati i soccorritori della Croce rossa, intervenuti insieme alle volanti della polizia e ai vigili del fuoco, dopo una segnalazione. L'uomo viveva solo in casa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto su un divano-letto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso, ma al momento l'ipotesi prevalente è quella di un probabile dramma della solitudine.