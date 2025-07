Piemove, Pd Alessandria "da destra polemiche pretestuose"

"Polemiche pretestuose e dannose per la città". Lo scrive, in una nota, Rapisardo Antinucci, segretario cittadino Pd Alessandria, in riferimento al caso sollevato dalla destra cittadina sulla dimenticata adesione della maggioranza in Comune al progetto 'Piemove'. "Il gruppo consiliare regionale del Pd - ricorda l'esponente dem - propone più di un anno fa un servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti. La giunta approva e chiede ai comuni capoluogo di aderire. Alessandria per un mero problema burocratico lo fa, anche se con ritardo. Sindaco e assessore si scusano del piccolo incidente e immediatamente rimediano dichiarando alla Regione il nostro sì all'iniziativa. Tutti a indignarsi del fatto, già in via di risoluzione". Aggiunge Antinucci: "La destra alessandrina soffre di una preoccupante e persistente crisi nervosa. Più vede risolvere annosi problemi, in gran parte da loro provocati, più si innervosisce. Così come non dice nulla del fatto che la Regione, da loro governata, abbia nei fatti declassato la stazione ferroviaria di Alessandria. Alcuni treni neanche fanno più fermata, in base al loro incredibile piano dei trasporti regionali. E, ovviamente, nessuna protesta dell'aumento delle tasse regionali per i redditi tra i 15 e 50mila euro".