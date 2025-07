Pd contro l'aumento dell'Irpef, scelta sbagliata e iniqua

L'aumento dell'addizionale regionale Irpef, di cui si sta discutendo in questi giorni in Consiglio regionale, è "una scelta profondamente sbagliata e iniqua da parte della Giunta Cirio, che colpirà duramente il ceto medio piemontese". Così il Partito Democratico metropolitano che, in una nota, esprime "pieno sostegno e condivisione alla battaglia che le nostre consigliere e i nostri consiglieri regionali stanno portando avanti con determinazione, anche nella sessione notturna di ieri". Per il Pd metropolitano, "questa manovra fiscale è ingiusta, miope e socialmente dannosa. Il ceto medio non è un bancomat da cui attingere ogni volta che servono risorse: è invece il motore della nostra economia, il cuore della nostra comunità. Penalizzarlo significa indebolire le famiglie di gran parte del Piemonte". Per evitare questa manovra, il Pd "ha proposto con numerosi emendamenti alternative concrete: una fiscalità più giusta, proponendo di recuperare risorse con gli oneri estrattivi per i cavatori e per le imprese di acqua minerale, con azioni di recupero dei bolli auto, il tutto applicando un principio di progressività fiscale. Auspichiamo che la Giunta Cirio - conclude il Pd - ritiri questa proposta e apra un confronto vero con le forze sociali, economiche e istituzionali del territorio".