Piemonte: strada a rischio crollo, Comune isolato in valle Strona

Cinque famiglie e una azienda agricola sono isolate a Massiola, piccolo comune di poco più di 120 abitanti in valle Strona, nel Cusio. Un'ordinanza del sindaco Renzo Albertini ha stabilito per motivi di sicurezza la chiusura della strada che collega la frazione Fontana. Il tratto stradale è infatti a rischio crollo: una grossa crepa è ben visibile al centro della carreggiata e c'è il timore che una parte della massicciata possa staccarsi. L'ordinanza stabilisce il divieto di transito per gli autoveicoli, consentito solo il passaggio a piedi nella zona a monte. Nella frazione oltre ai residenti e all'attività agricola ci sono anche diverse case di vacanza. Il rischio paventato dal sindaco è che, in caso di crollo di parte della strada, i detriti finiscano nella sottostante strada provinciale di valle, che rischia così di essere interrotta isolando interamente l'alta valle Strona.