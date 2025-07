Acquazzoni al Centro Nord e temperature sotto la media

Inizio di agosto con temperature in calo sotto i 25°C al Nord, acquazzoni e nubi in transito. Al Centro-Sud invece domineranno condizioni di tempo piacevole, soleggiato e non troppo caldo. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - afferma - l'anticiclone delle Azzorre sarà fronteggiato da un ciclone centrato sulla Danimarca: l'Italia vedrà un peggioramento 'scandinavo' sulle regioni del Centro-Nord. Città come Milano, Bologna e Venezia vedranno scendere fino a 23-24°C di massima le temperature, altre località addirittura piombare sotto i 22, vivremo dunque il primo weekend di agosto con un meteo simil-autunnale" "In giornata temporali sparsi raggiungeranno le Alpi poi, dal pomeriggio del primo agosto, il tempo peggiorerà su tutte le zone prealpine localmente sulla Liguria di Levante ma anche in Pianura Padana, specie sul settore orientale a nord del fiume Po. Su queste zone si registreranno frequenti acquazzoni alternati a momenti di sole in un contesto via via più fresco; al Centro-Sud invece tempo piacevole, soleggiato e non troppo caldo". "Sabato - aggiunge Tedici - la perturbazione attraverserà tutto il Nord Italia e parte del Centro, in un contesto estremamente dinamico: il primo sabato di agosto vedrà piovere a macchia di leopardo quasi ovunque al settentrione, localmente tra Toscana e Marche, mentre al Sud il tempo sarà in prevalenza buono". "Domenica il tempo migliorerà al Nord-Ovest ma tra basso Veneto ed Emilia Romagna ancora rovesci anche intensi - conclude il meteorologo - il meteo peggiorerà pure tra Toscana e Medio Adriatico. Da lunedì nuovo cambio, con il tempo che tornerà gradualmente asciutto ovunque con sole e temperature in sensibile aumento. Ma almeno fino a metà della prossima settimana il meteo regalerà giornate non calde". Nel dettaglio: - Giovedì 31. Al Nord: sole, occasionali temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. - Venerdì 1. Al Nord: peggiora dalle Alpi centro orientali verso le pianure. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. - Sabato 2. Al Nord: rovesci sparsi e calo termico. Al Centro: sole, salvo rovesci tra Alta Toscana e Marche. Al Sud: sole e clima piacevole. Tendenza: domenica con piogge tra Nord-Est e Centro, temperature sotto la media da Nord a Sud.