Pininfarina festeggia il 95/o anniversario a Pebble Beach

Pininfarina sarà presente all'edizione 2025 del Pebble Beach Concours d'Elegance, in California, dove festeggerà il 95esimo anniversario della casa torinese con un premio speciale istituito dal Concours e destinato all'auto che l'auto che meglio incarna lo spirito dei 95 anni di Pininfarina. "Essere celebrati negli Stati Uniti, uno dei mercati più strategici e storicamente rilevanti per Pininfarina, è un vero onore - ha commentato Angori, vicepresidente e Amministratore Delegato di Pininfarina - Siamo orgogliosi di avere una forte presenza negli USA, con sedi a Miami e New York, e di essere riconosciuti in un evento che rappresenta l'apice della cultura automobilistica e un palcoscenico globale per l'eccellenza del design". Sarà lo stesso Silvio Angori a consegnare il premio al vincitore del Pininfarina Trophy domenica 17 agosto a seguito della selezione da parte di una commissione speciale designata dal Concours. Per l'occasione, Automobili Pininfarina svelerà sul Concept Lawn la Battista Novantacinque, un omaggio esclusivo al 95° anniversario di Pininfarina caratterizzato da una livrea in Exposed Signature Carbon con tinta Rosso Gloss.