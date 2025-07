Urso, operazione Iveco può aprire prospettive di sviluppo

"Ho convocato questo confronto al Mimit perché siamo pienamente consapevoli del grande valore di questo asset dell'industria italiana: dei suoi stabilimenti, dei suoi marchi, certamente delle sue professionalità e, quindi, dei lavoratori impiegati, in Italia e all'estero". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aprendo il tavolo Iveco al Mimit. "Riteniamo - ha aggiunto - che questa importante operazione industriale possa aprire, se ben strutturata, nuove prospettive di sviluppo, rafforzando la competitività complessiva. Lo è per quanto riguarda la parte della Difesa, dove è impegnato il nostro campione nazionale Leonardo, in un contesto internazionale che presuppone la necessità di maggiori capacità produttive e investimenti per rispondere alle esigenze della sicurezza e della difesa europea. Lo è anche per quanto riguarda la parte civile, con la casa automobilistica indiana Tata, che si è impegnata a mantenere tutti gli stabilimenti produttivi e l'occupazione nel nostro Paese, con la prospettiva di realizzare un grande gruppo internazionale". Il ministro avrebbe quindi sottolineato che "non vi sono sovrapposizioni di stabilimenti con Tata in Europa" e che il governo "vigilerà con attenzione sul percorso delineato affinché gli obiettivi siano pienamente raggiunti".