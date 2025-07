Azione, su garante carceri Piemonte troppe ombre

"Troppe ombre su competenza e imparzialità" di Monica Formaiano, nuovo garante regionale per le carceri del Piemonte. E' quanto afferma Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione Cuneo e vicesegretario A dichiararlo è Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione Cuneo e Vice per la regione. "Per il ruolo di garante - osserva - sono arrivate numerose candidature di persone competenti, con esperienza specifica e consolidate competenze in ambito penitenziario. Eppure la giunta regionale ha scelto una figura che ha apertamente ammesso 'Carceri? Non ho dimestichezza, ma mi affascinano'. Questa dichiarazione, unita alla sua evidente vicinanza politica a Fratelli d'Italia e al Sottosegretario alla Giustizia Delmastro, pone interrogativi seri sull'imparzialità e sull'autonomia della figura scelta. Il ruolo del Garante dei detenuti non può e non deve essere ridotto a una nomina di parte, ma richiede neutralità, preparazione e profonda conoscenza del sistema carcerario, per tutelare diritti fondamentali e vigilare su situazioni spesso al limite della dignità umana. Ci auguriamo che il Presidente Cirio chiarisca pubblicamente i criteri con cui è stata effettuata questa scelta, perché altrimenti il rischio è quello di svilire un'istituzione che ha avuto negli anni un ruolo importante". Prandi conclude ringraziando Bruno Mellano che "per undici anni ha ricoperto il ruolo di Garante con serietà, dedizione e competenza, denunciando con coraggio le tante criticità del sistema penitenziario piemontese e cercando soluzioni concrete per risolverle".