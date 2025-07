Tortora vola

Dicono che... l’attuale direttore sanitario di Azienda Zero, Alessandro Girardi stia già preparando li scatoloni. Il suo trasferimento a Biella per ricoprire lo stesso ruolo nell’Asl diretta da Mario Sanò sarebbe imminente. Girardi occuperebbe un posto attualmente retto ad interim da Marina Patrini dopo che Eva Anselmo era passata all’Asl To3 chiamata dal direttore generale Giovanni La Valle. Anselmo aveva passato il testimone all’ex direttore sanitario di Alisa, l’agenzia sanitaria della Liguria, Pierangelo Sarchi il quale tuttavia ha lasciato il posto dopo pochi mesi. La partenza per Biella di Girardi mette sul tavolo del direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli, un ulteriore problema che va ad aggiungersi a non pochi ancora da risolvere. E chissà che non sia stato anche questo scenario a indurre Girardi a fare le valigie.

A farle non è il solo. Anche Aristide Tortora lascia la direzione sanitaria dell’Asl di Alessandria, assunto solo pochi mesi fa, chiamato dal direttore generale Francesco Marchitelli. Tortora, campano, torna nella sua regione per assumere il ruolo di direttore sanitario dell’Aorn Moscati di Avellino, azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specialità. Al suo posto all’azienda alessandrina arriva, temporaneamente, l’attuale direttore del distretto di Casale Monferrato Massimo D’Angelo. Per la nomina effettiva pare che Marchitelli intenda aspettare l’adozione del nuovo piano sanitario che, tra innovazioni e cambiamenti tra cui il passaggio dell’ospedale di Acqui Terme all’azienda ospedaliera di Alessandria, per le Asl contempla anche la nuova figura del direttore socio-sanitario.