Polo del '900, la Regione Piemonte ripropone Sinigaglia

La Regione Piemonte ha indicato Alberto Sinigaglia come proprio rappresentante nell'assemblea dei soci della Fondazione Polo del '900, proponendolo inoltre come presidente per anche il prossimo triennio. "In questo mandato - spiega il governatore, Alberto Cirio - è in capo alla Regione, sulla base della prassi consolidata, l'indicazione del presidente, che quindi avviene in continuità con il triennio precedente. Sinigaglia è una figura autorevole, capace di coniugare profondità culturale e spirito civico. Ha dato al Polo del '900 un'identità chiara e aperta, valorizzando la memoria storica senza mai smettere di guardare al presente. Vogliamo dare stabilità a un progetto culturale che ha un forte valore pubblico e che continua a essere punto di riferimento per molte generazioni". "Il profilo di Sinigaglia - aggiunge l'assessora alla Cultura, Marina Chiarelli - è quello giusto per garantire continuità e visione strategica ad uno dei più importanti presidi culturali del nostro territorio, che ha il pregio unico di incanalare al suo interno tante energie intellettuali e associative. Continueremo a sostenere con convinzione questo patrimonio, che contribuisce alla crescita culturale e democratica della nostra comunità". Alberto Sinigaglia è stato presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte. Ha lavorato al quotidiano La Stampa dirigendo "Tuttolibri" e ha collaborato con numerose testate nazionali. È presidente del Polo del '900 dal 2022. L'incarico, come previsto dallo statuto della Fondazione, è svolto a titolo gratuito