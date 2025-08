Sicurezza in zona Aurora a Torino, controlli dei carabinieri

Un servizio di controllo del territorio che ha riguardato lo spaccio di stupefacenti, la criminalità di strada e il rispetto delle norme di settore da parte delle attività commerciali è stato svolto a Torino dai carabinieri nel quartiere Aurora. Gli interventi si sono concentrati nell'area di largo Giulio Cesare e si sono svolti anche con l'impiego del personale del nucleo ispettorato del lavoro, delle unità cinofili e di un elicottero. Sono scattate due denunce per ricettazione a carico di due stranieri trovati in possesso di un'auto rubata e una per spaccio; il responsabile di un esercizio commerciale è stato denunciato per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi (con sospensione dell'attività imprenditoriale), un altro per avere installato senza autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni amministrative ammontano a circa novemila euro. Nel corso dei controlli sono state identificate trenta persone.