Scuola: Piemonte, 24,9 milioni agli Its per il 2025-26

"Con una dotazione complessiva di 24,9 milioni di euro per l'anno 2025-26, e forte di una percentuale dell'87% di occupati entro un anno dal termine dei corsi, il Piemonte si appresta ad attivare la nuova offerta formativa degli Its Academy". E' quanto comunica la Regione ricordando che "dal 26 agosto fino al 25 settembre 2025" sarà operativo "lo sportello per la presentazione da parte delle 7 Fondazioni Its delle proposte progettuali, che daranno vita nel prossimo autunno ai nuovi corsi biennali post-diploma". Gli Its sono scuole post diploma gratuite e costituiscono il canale non accademico di formazione terziaria di tecnici ad alta specializzazione. «Sono - spiega Elena Chiorino, assessore regionale alla formazione - un'eccellenza formativa in cui la Regione crede fortemente e su cui continua a investire con convinzione, perché danno una risposta concreta al fabbisogno di competenze delle imprese e offrono ai nostri giovani una prospettiva chiara: lavoro assicurato al termine del percorso. In Piemonte, frequentare un ITS è gratuito e significa accedere a una formazione altamente specializzata, costruita insieme alle aziende, che garantisce occupabilità e valorizza il talento. È questa la strada che vogliamo continuare a percorrere: mettere in connessione formazione e impresa per dare un futuro solido e dignitoso ai nostri ragazzi».