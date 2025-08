POLITICA & AMBIENTE

Il Piano del "faremo": così il Piemonte evita lo stop agli Euro 5

Ecco come Cirio e l'assessore Marnati intendono tenere fede all'impegno previsto dall'emendamento del leghista Molinari. Per rendere "eventuale" il blocco dei veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015 una serie di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico

La Regione Piemonte ha pronto il pacchetto delle misure compensative che serviranno a ridurre le emissioni inquinanti e a garantire la circolazione dei veicoli Euro 5 diesel. Ma, al momento, più che un piano sembra una lista dei “farò, valuterò, analizzerò”. Non è un caso che lo stesso assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, durante la presentazione dell’Osservatorio sui Pfas si sia detto aperto a tutte le proposte che arriveranno, purché siano certificate: “Non diciamo no a nulla. Abbiamo delle idee e non siamo preclusi a niente. Ci sono proposte anche fuori regione, molto innovative e capiremo se sono percorribili”.

Evitare il blocco

Per evitare il blocco delle automobili Euro 5 diesel c’è un bel lavoro da fare. Sì, perché se è vero che da una parte c’è l’emendamento del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rende “eventuale” il blocco della circolazione dei veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015, è anche vero che per renderlo tale ci vuole un piano di misure compensative che siano in grado di ridurre le emissioni inquinanti. E l’obiettivo da raggiungere non è affatto facile.

Nel piano che la Regione presenterà si stima una riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) tra le 500 e le 700 tonnellate anno, mentre per le polveri sottili (PM10) il valore dovrà attestarsi tra le 40 e le 70 tonnellate anno. Numeri che messi così, nero su bianco, su un pezzo di carta, potrebbero dire poco, ma che in realtà sono un target da raggiungere piuttosto impegnativo.

I numeri di Torino Green

Per comprendere la complessità della partita è utile fare un confronto con altri numeri che nelle settimane passate sono finiti sulle pagine dei giornali, quelli presentati dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione del lancio della campagna Torino Green. All’epoca venne stimata la riduzione delle emissioni inquinanti dovuta ai principali interventi di riqualificazione della città legati al Pnrr: 50,79 chilometri in più di piste ciclabili entro il 2026; 18 impianti sportivi riqualificati tra il 2023 e il 2026; 19 biblioteche rimesse a nuovo tra il 2023 e il 2026; 318 nuovi autobus elettrici entro il 2026; 31.700 nuovi alberi piantati tra il 2022 e il 2025.

Azioni spalmate negli anni che porterebbero effettivamente a una riduzione dell’inquinamento, lo certifica il Politecnico: ma in che portata? È stata stimata, per esempio, una compensazione per quanto riguarda l’ossido di azoto (NOx) equivalente a circa 201 tonnellate e per quanto riguarda i PM10 ci aggiriamo intorno alle 38 tonnellate. Non l’anno, ma nel periodo preso in esame che va dal 2023 al 2026. Numeri importanti, ma che sono ben distanti dall’obiettivo fissato dalla Regione di 500/700 tonnellate l’anno di ossido d’azoto e 40/70 di PM10.

Il Piano Marnati

Per rendere dunque strutturale il blocco dei diesel Euro 5 in Piemonte si dovrà fare uno sforzo immane. Considerando tra l’altro che il bacino padano è l’area con il parco auto tra i più vecchi d’Europa, oltre 12 anni. Pensare che famiglie, artigiani e piccoli imprenditori possano sostituire veicoli perfettamente funzionanti nell’arco di due anni, senza incentivi strutturati e in un contesto economico difficile, è semplicemente irrealistico.

Ecco dunque il Piano Marnati. La prima azione è quasi automatica: si fa un bell’osservatorio. Che non può mai mancare. È prevista infatti l’istituzione di una struttura speciale per l’aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’aria che sarà composta da Regione Piemonte, Arpa, Città metropolitana, le province piemontesi e gli atenei. Ad affiancare il lavoro delle istituzioni ci sarà anche un pool di tecnici che cambierà di volta in volta, in base all’ambito di lavoro.

Poi si comincia a studiare e valutare, in modo da individuare misure compensative al blocco della circolazione. Quattro i titoli principali sui faldoni delle misure alternative: combustibili alternativi; fonti di energia rinnovabili ed evoluzione del mercato elettrico; intelligenza artificiale e traffico; incentivazione dell’uso del trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio

Andando oltre i titoli la Regione, attraverso il piano di Marnati, intende concentrarsi sui biocarburanti avanzati che potrebbero essere usati puri o in miscela nei motori diesel, ma ci vogliono certificazioni, aggiornamenti tecnici e politiche che convincano i cittadini a utilizzarli.

Sul fronte delle energie rinnovabili invece si scopre un po' l'ovvio: più aumenta il loro utilizzo, meno emissioni ci sono in atmosfera. Attenzione particolare agli impianti a biogas che contribuiscono alla produzione di biometano.

Poi è la volta dell’intelligenza artificiale con paletta e fischietto. Fari puntati sui semafori che grazie all’uso di tecnologie, algoritmi e sensori diventeranno intelligenti in modo da ridurre gli inquinanti dovuti al traffico rallentato e alle soste prolungate.

Infine, last but not least, la Regione prevede di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Un primo esempio è la misura presentata questa settimana dal presidente Alberto Cirio che prevede mezzi gratis per gli studenti universitari che frequentano in Piemonte. Anche se il comitato Torino Respira ha alzato il ditino: “La tessera Piemove è positiva sul piano sociale, ma non ridurrà l’inquinamento. Solo il 5% degli studenti si sposta in auto. Serve più rigore nel valutare l’efficacia ambientale delle politiche pubbliche”, ha spiegato Roberto Mezzalama.

La lista dei “faremo”

Una bella lista dei "faremo, valuteremo, analizzeremo" che termina con cubi filtranti modulari alimentati da fonti rinnovabili da mettere in luoghi sensibili, nebulizzatori d’acqua che catturino particolato o gas inquinanti, autostrade intelligenti ultra tecnologiche, kit di riconversione e ibridazione dei motori diesel, e materiali fotocatalitici per integrare le superfici edilizie e stradali.

Ipotesi, idee, che dovranno diventare progetti. Iniziative che andranno valutate caso per caso e che hanno un unico obiettivo: tentare di ridurre l’inquinamento per salvare l’ambiente o anche solo l’auto del signor Pino.