Ciambriello, garanti carceri sono autorità indipendenti

Il portavoce della Conferenza nazionale dei garanti delle carceri e garante della Campania, Samuele Ciambriello, interviene sulle accuse lanciate da esponenti di FdI in Piemonte all'ex garante locale, Bruno Mellano. "Un attacco - dice il portavoce dei garanti - privo di contenuti e populista. I garanti sono autorità indipendenti e legittimati da leggi regionali e delibere. La politica aiuta, coopera, non detta regole e indirizzi alle istituzioni di garanzia. Per noi garanti delle persone private della libertà personale è la Costituzione il baluardo del nostro agire. Il collega Bruno Mellano ha ben esercitato il suo ruolo. Lo ha fatto con determinazione, responsabilità e spirito di servizio. Ha garantito il rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà. Tutto questo è ulteriormente confermato dal fatto che, anche adesso, pubblicamente, senza alcun incarico formale, ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con la neogarante, che per sua stessa ammissione, ha detto di "conoscere poco le prigioni. Il resto è populismo penale, politico e mediatico". Capogruppo e vicecapogruppo in Regione, Carlo Riva Vercellotti e Roberto Ravello, ieri nel giorno dell'avvicendamento con Monica Formaiano hanno parlato del garante uscente come di "undici anni di monologo a senso unico, di una fase di strabismo ideologico che non ha per nulla contribuito a pacificare il mondo penitenziario ma, anzi, lo ha polarizzato a dismisura", accusandolo di "scarsa attenzione per le altre figure che vivono e lavorano ogni giorno dentro le carceri: la polizia penitenziaria, gli operatori, il personale sanitario, i volontari".