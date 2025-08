M5s, sul nucleare Cirio difenda il Piemonte

"Il Governo prova a imporre nuovi reattori e depositi di scorie, definendoli 'sostenibili', con un blitz che calpesta la volontà popolare, esautora le Regioni e regala miliardi alle lobby dell'atomo. Non lo permetteremo. E la giunta Cirio deve difendere il Piemonte". E' quanto si legge in una nota diffusa da Pasquale Coluccio, Sarah Disabato e Alberto Unia, consiglieri regionali M5s, secondo i quali "il disegno di legge nazionale va in pieno contrasto con lo Statuto della Regione Piemonte, che impone di agire contro le fonti di inquinamento e sostenere l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, ma anche di garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro". I consiglieri annunciano una mozione "per impegnare la Giunta a rigettare qualsiasi ipotesi di impianto o deposito di scorie su suolo piemontese e a difendere in tutte le sedi le prerogative della nostra Regione".