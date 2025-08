Torino, al via i lavori per nuovo Centro raccolta rifiuti Amiat

Prendono il via a Torino i lavori per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di Amiat Gruppo Iren. Sorgerà in via Massari angolo via Reycend, nella Circoscrizione 5, e sarà l'ottavo della città. E' quanto comunica l'azienda. Il centro servirà la zona settentrionale dell'abitato, si estenderà su un'area di oltre 4mila metri quadrati e sarà dotata di contenitori per il conferimento dei rifiuti suddivisi per tipologia, due tettoie per la raccolta dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), percorsi separati per utenti e mezzi operativi, e un'ampia fascia verde, che consentirà di mitigarne l'impatto paesaggistico, migliorandone l'inserimento urbanistico. Il progetto prevede anche opere di urbanizzazione, tra cui nuovi marciapiedi, anche drenanti, e l'interramento di cavi aerei della rete elettrica, nuovi "nasi" e attraversamenti pedonali. L'intera area sarà priva di barriere architettoniche per garantire la più ampia accessibilità alla struttura di raccolta. "L'avvio di questo cantiere - commenta Paola Bragantini, Presidente di Amiat Gruppo Iren - è la risposta ad un bisogno concreto che da anni attendeva soluzioni. È un intervento realizzato in una zona densamente abitata ed è un tassello importante nella lotta agli abbandoni di rifiuti: l'accesso sarà gratuito e semplice per tutti i torinesi che vorranno contribuire ad avere una Città sempre più bella, dal centro alla periferia". L'intervento, promosso dalla Città di Torino e realizzato da Amiat Gruppo Iren, vedrà una fase di cantiere che si concluderà entro la primavera 2026, per un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro, parzialmente finanziato dal Pnrr. "Con la nuova struttura - spiega Chiara Foglietta, assessore comunale alle politiche per l'ambiente - i cittadini avranno un punto di riferimento sul territorio che favorirà la raccolta differenziata e supporterà le attività di contrasto ai fenomeni di abbandono dei rifiuti, mettendo a disposizione del pubblico informazioni e istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti".