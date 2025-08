Cresce la cassa integrazione in Piemonte, +68,4% in 6 mesi

Continua a crescere la cassa integrazione in Piemonte. Secondo i dati dell'osservatorio Inps tra gennaio e giugno 2025 le ore autorizzate sono aumentate del 68,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, da 22 a 37 milioni. Una tendenza che conferma quella registrata l'anno scorso rispetto al 2023. A trainare la cassa integrazione resta il settore manifatturiero che rappresenta il 90% delle ore autorizzate a livello regionale. Tra le province la cig aumenta in cinque su otto. Gli incrementi maggiori sono ad Asti (+91%), a Cuneo (+57%) e a Vercelli (+33%). In termini assoluti la provincia di Torino è al primo posto con quasi 24 milioni di ore e si conferma la più cassintegrata di Italia.