PALAZZI ROMANI

Verande, tettoie e pannelli: stretta sulle Soprintendenze

Più competenze ai Comuni per piccoli interventi su edifici vincolati. Dopo aver ripiegato davanti al muro del ministro Giuli, la Lega ha presentato un nuovo testo, già passato in commissione. In aula a settembre, maggioranza compatta. Pratiche più rapide (si spera)

La prima picconata non era riuscita neppure a scalfire il muro rapidamente eretto da Alessandro Giuli a difesa delle sue Soprintendenze minacciate dalla Lega. In quella circostanza la veemente reazione del ministro dei Beni Culturali portò il suo partito, Fratelli d’Italia, a fare quadrato costringendo Matteo Salvini e i suoi a rinunciare al piano, per alcuni versi ispirato al Salva Milano, destinato a mettere in capo non più agli enti ministeriali bensì ai Comuni tutta una serie di autorizzazioni per interventi urbanistici e di edilizia. Più che una rinuncia, quella della Lega che a gennaio aveva ritirato l’emendamento al decreto Cultura, è stato un ripiegamento strategico con già pronto un nuovo assalto.

Tettoie e pannelli solari

E stavolta il piccone la breccia l’ha fatta, anche se al disegno di legge, presentato dai leghisti sia alla Camera sia al Senato, manca il voto dell’aula previsto per settembre. Il testo, comunque, ha già terminato il suo iter in commissione Ambiente di Palazzo Madama e, quel che più conta, ha la piena condivisione dell’intera maggioranza.

Il risultato, una volta in vigore le nuove norme, sarà l’estromissione delle Soprintendenze da tutta una serie di procedure che oggi, invece, ne prevedono il parere vincolante. Non si tratta, com’è evidente, di questioni che attengono a monumenti o edifici di grande importanza per il patrimonio, così come le autorizzazioni che saranno rilasciate dai Comuni non riguarderanno interventi di notevole entità. Insomma, non si tratta di metter mano al Colosseo o a Palazzo Reale, piuttosto di concedere l’apertura di una finestra, l’istallazione di una tettoia, di pannelli solari o apportare modifiche per superare barriere architettoniche, tutto in beni sopposti a vincolo. Che, a dispetto di quanto si possa pensare, non sono affatto pochi e si trovano nei centri storici come, assai più spesso, in piccoli borghi di campagna.

Aumento del 10% dei volumi

In tutti questi casi e altri ancora, come l’incremento di volumetria delle costruzioni esistenti fino al 10% e comunque non oltre i 100 metri cubi, sarà il Comune a valutare e decidere, ovviamente tenendo conto del piano regolatore.

“È un provvedimento che vuole rappresentare le esigenze degli enti locali e di tanta parte del nostro tessuto produttivo che chiedono di affrontare i numerosi colli di bottiglia che ostacolano la crescita del Paese”, avevano spiegato al momento della presentazione del testo i due primi firmatari, ovvero il deputato Gianangelo Bof e il senatore Roberto Marti. “L’ennesimo tentativo di indebolire la tutela colpendo le soprintendenze. La Lega si rassegni. Questo ennesimo tentativo di favorire la speculazione selvaggia non passerà mai”, aveva tuonato a nome del Pd Matteo Orfini, membro della commissione Cultura a Montecitorio.

Molinari: "Sburocratizzazione"

Di rassegnarsi, il partito di Salvini che conta su uno storico zoccolo duro di molti sindaci e un radicamento profondo negli enti locali che non può rischiare ulteriori erosioni nel ceto produttivo specie al Nord, non gli è mai passato per la testa. Già quando Giuli faceva fuoco e fiamme contro l’emendamento, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari spiegava come “da sempre guardiamo a una maggiore efficienza della macchina pubblica, puntando alla sburocratizzazione per gli uffici delle pubbliche amministrazioni” e dunque “la Lega si sta battendo per ridurre la burocrazia a vantaggio di cittadini e territori”.

Una linea quella imboccata da Salvini con il decreto Salva Casa, diventato legge l’estate dello scorso anno, che il vicepremier non poteva consentire trovasse un ostacolo come quello che, in effetti, in prima battuta era stato incarnato dal ministro Giuli. Rivendicare, per il leader della Lega, il successo ottenuto nel non dover passare per le forche caudine della burocrazia e di norme restrittive “per aprire una finestra o fare una veranda” come è andato ripetendo per mesi, e poi trovarsi il muro delle Soprintendenze per questioni che riguardano case private, in città come in campagna, o altre strutture non monumentali avrebbe rappresentato un’incompiuta, oltre che uno smacco ad opera di un alleato.

Ridotto il silenzio assenso

La blindatura politica del testo è arrivata con la riscrittura da parte dei relatori, Andrea Paganella per la Lega e Francesca Tubetti per FdI. Nell’ultima versione, destinata ad approdare in aula alla ripresa dei lavori, il silenzio assenso da parte delle Soprintendenze nelle procedure per cui rimane la necessità del loro parere inizialmente previsto in larga misura è stato circoscritto per non andare in contrasto con un’altra legge che lo vieta proprio nei procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico.

A qualcosa, dunque, i leghisti hanno dovuto rinunciare, ma poca roba rispetto al rischio di non portare a casa niente. E vedere, per la seconda volta, le loro picconate alla burocrazia rimbalzare contro il muro di gomma del ministro.