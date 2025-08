Carabinieri, 21 mila euro di sanzioni per lavoro in nero

Sanzioni amministrative per 21 mila euro e identificazione di nove lavoratori. E' questo il bilancio di una serie di servizi mirati per il contrasto del lavoro nero e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, condotti a Torino, nel mese di luglio, dai carabinieri del comando provinciale di Torino, congiuntamente al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro. In un minimarket in corso Giulio Cesare, sono state rilevate la presenza di un lavoratore in nero e irregolare sul territorio nazionale; la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la presenza di sistemi di videosorveglianza non autorizzati all'interno dei luoghi di lavoro. Inoltre, è stata contestata l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale in un bar, sempre in corso Giulio Cesare, dove era presente un lavoratore in nero. Immediata sospensione dell'attività per aver impiegato lavoratori in nero superiore al 10% della forza lavoro anche in un bar in via Urbino il cui titolare è stato sanzionato perché all'interno del suo locale era presente un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione dell'Ispettorato dell'area metropolitana. Analoga sanzione per il titolare di un minimarket in corso Regina Margherita.