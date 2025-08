Centrodestra, misure su emissioni non penalizzano cittadini

"Siamo soddisfatti dell'attenzione e dell'impegno del presidente Cirio e dall'assessore Marnati su un tema così rilevante quale quello della qualità dell'aria. Le misure presentate tracciano un percorso graduale e non ideologico che non penalizza né cittadini e né imprese". Così i capigruppo regionali del centrodestra in relazione alle misure della Giunta Cirio di riduzione delle emissioni, alternative al blocco dei diesel Euro 5. "Non si può pensare di imporre un blocco generalizzato, - spiegano - che colpirebbe oltre 200 mila piemontesi, senza offrire alternative reali. Il pacchetto di misure proposto permetterà di raggiungere gli stessi obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. È stato trovato un punto di equilibrio tra la tutela ambientale e la sostenibilità sociale, evitando forzature che avrebbero colpito in modo sproporzionato famiglie, artigiani, lavoratori e piccole imprese". In una nota, firmata da Carlo Riva Vercellotti (Fratelli d'Italia), Silvio Magliano (Lista Cirio), Paolo Ruzzola (Forza Italia) e Fabrizio Ricca (Lega), "le forze di centrodestra, ancora una volta, dimostrano di essere concretamente al fianco dei cittadini, lontani da visioni ideologiche e con un approccio concreto e responsabile alla transizione ecologica".