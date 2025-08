PALAZZO LASCARIS

Cirio (tar)tassa e fugge: l’opposizione lo porta in aula (ma è di cartone)

La seduta quasi balneare, di sabato, sull'aumento dell'Irpef voluto dal centrodestra, si accende a metà mattinata: "Colpisce i piemontesi senza metterci la faccia". E Valle affonda il coltello: "Il governatore non può prendere impegni sul 2028"

Dopo che la giornata di ieri è volata via tra sospensive e pregiudiziali, la discussione in Consiglio Regionale sull’assestamento di bilancio entra nel vivo. Al centro del dibattito ovviamente l’aumento dell’Irpef per il ceto medio, con aumenti fino a 106 euro l’anno per la fascia di reddito che va dai 28 mila ai 50 mila euro. Una stangata che la giunta di centrodestra guidata dal presidente Alberto Cirio ha provato a far passare in sordina, inserendola in un provvedimento da approvare in piena estate e puntando così sulla voglia di vacanze dei consiglieri dell’opposizione, che invece hanno risposto con una battaglia a colpi di emendamenti, prima in Commissione Bilancio e poi in aula, dove stamattina hanno regalato anche un po’ di show.

Dall’ostruzionismo all'aula

Dopo che la maratona in commissione – iniziata martedì e proseguita senza interruzioni fino a giovedì – ha preso alla sprovvista la maggioranza, che ha scelto così di convocare il Consiglio anche di sabato per recuperare il tempo perduto, con l’approdo in aula la strada per l’approvazione dell’assestamento si fa decisamente in discesa: la decisione di contingentare i tempi per la discussione disinnesca i 1367 emendamenti presentati, che ora dovranno solo essere votati uno dopo l’altro, concludendo i lavori con ogni probabilità nella giornata di lunedì.Intanto le opposizioni incassano una piccola vittoria, con l'approvazione di un emendamento sugli oneri delle cave che introduce un meccanismo di adeguamento ogni due anni, in base ai parametri Istat. "Un risultato frutto della dura opposizione di questi giorni in commissione e in consiglio regionale, ma soprattutto della validità della proposta", ha commentato il consigliere e segretario regionale del Pd Domenico Rossi, tra i promotori dell'emendamento. "In un contesto in cui, con l’aumento dell’Irpef votato dalla maggioranza, si chiede un sacrificio a lavoratori e pensionati è giusto chiedere un contributo maggiore a chi in questi anni ha usufruito di condizioni vantaggiose rispetto ad aziende dello stesso settore in regioni sempre governate dal centrodestra, come Lombardia e Veneto", ha aggiunto.

Cirio presente solo sul cartone

Ma seppur contingentato, l’opposizione ha sfruttato il poco tempo a disposizione per scagliarsi contro la decisione del governatore Cirio e dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano di aumentare l’Irpef in piena estate, e mentre prendeva la parola la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato i consiglieri di minoranza hanno indossato delle maschere di cartone raffiguranti lo stesso Cirio e hanno srotolato uno striscione con la scritta “Cirio alza ancora le tasse”, denunciando la sua assenza in aula nella seduta di oggi e in quelle precedenti, dove era presente il solo Tronzano. “Il presidente ha deciso di non prendersi le sue responsabilità, di non metterci la faccia in aula, ma di aumentare le tasse ai piemontesi”, si legge nel comunicato congiunto delle opposizioni. Finita la discussione, nel pomeriggio è iniziata la votazione sugli emendamenti e le relative dichiarazioni di voto. Salvo ulteriori sorprese, l’approvazione definitiva sull’assestamento arriverà nella prossima seduta, convocata per lunedì prossimo.

Conferenze a raffica

Oltre ad attaccare il merito del provvedimento, con un aumento delle tasse che colpisce una fascia di popolazione già tartassata come i ceti medi, le opposizioni criticano fortemente l’atteggiamento di Cirio, che sembra essersele inventate tutte pur di nascondere questo aumento. Oltre a sfruttare il periodo vacanziero, in questa settimana ha convocato ben quattro conferenze stampa: martedì per annunciare l’esenzione dal pagamento dei mezzi pubblici per gli studenti universitari, mercoledì per presentare il piano socio sanitario insieme all’assessore Federico Riboldi, giovedì per parlare del tavolo a sostegno delle Rsa e oggi della qualità dell’aria e delle misure sui motori diesel Euro 5.

Promessa da marinaio

“Si è tentato di nascondere questo aumento approvandolo d’estate e nascondendolo a colpi di conferenze stampa sul nulla”, ha dichiarato nel corso del suo intervento Daniele Valle, che ha anche bollato come “grave scorrettezza” l’impegno della Giunta a rivedere l’aumento nel 2028, con l’innalzamento dell’Irpef che varrebbe solo per i prossimi due anni. “È un impegno che questa maggioranza non può prendersi, perché il bilancio del 2028 sarà discusso da un altro Consiglio Regionale”, ha detto il consigliere regionale del Partito democratico.

Il governatore verso Roma

Valle si riferisce alla volontà – mai dichiarata pubblicamente, ma nota tra gli addetti ai lavori – del governatore di lasciare anticipatamente Grattacielo Piemonte per trasferirsi a Roma, magari con un incarico da ministro. “L’intenzione del Presidente Cirio di lasciare il suo mandato nel 2027 per candidarsi alle elezioni politiche è un segreto di pulcinella che non si può non considerare”. L’unico fatto è che l’aumento dell’Irpef, nonostante un iter meno liscio del previsto, si appresta ad andare in porto: se non oggi, sarà per la prossima settimana.